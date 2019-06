Viersen : Abtauchen unter der Freiheitsstraße

Viersen Ein Taucher arbeitete am Montagmittag in der Baugrube für den geplanten Tiefensammler. Er sollte dafür sorgen, dass aus 56 Kubikmeter Beton unter Wasser eine dichte Decke entsteht.

Das Wasser in der Baugrube an der Freiheitsstraße ist knapp 9,50 Meter tief, die Wassertemperatur beträgt etwa 17 Grad Celsius. Sichtweite unter der Oberfläche, sobald langsam die erste Ladung Beton eingelassen wird: gleich Null. „Ich habe aber permanent Funkverbindung“, sagt Taucher Marvin Schneider, bevor er sich für seinen Einsatz bereit macht. Er soll an diesem Montagmittag dafür sorgen, dass in der ersten Baugrube für den Tiefensammler eine rund 45 Quadratmeter große dichte Betondecke gegossen wird. Sie soll künftig das Grundwasser aus der Grube fernhalten. Abtauchen unter der Freiheitsstraße – klingt für den Laien eher ungewöhnlich. „Für uns sind solche Einsätze ganz normal, das ist unser tägliches Brot“, sagt Schneiders Kollege Arno Barian.

Seit Mitte März laufen an der Freiheitsstraße die Arbeiten für die erste von acht Baugruben des geplanten rund 2,5 Kilometer langen unterirdischen Regenrückhaltebeckens. Damit die Arbeiter von dort aus den Tunnel anlegen können, muss jetzt das Wasser aus der rund 14 Meter tiefen Grube. „Bis nächste Woche Montag pumpen wir sie leer“, sagt Markus Tieben, Projektleiter der NEW.

Sobald an diesem Montagmittag der Beton in die Grube gepumpt wird, soll auch nach und nach das Wasser abgelassen werden. Es sei wichtig, dass der Wasserdruck gleich bleibe, erläutert Tieben – andernfalls könnte es passieren, dass die 1,30 Meter dicke Betondecke nicht dicht wird. Eine Firma liefert Lastwagen für Lastwagen insgesamt 56 Kubikmeter Unterwasser-Beton an, der durch einen Schlauch unter Wasser geleitet wird. Taucher Schneider tastet, kontrolliert, ob der Beton am Boden auch wirklich in alle Ecken und Nischen gelangt. Wirklich glatt streichen muss er ihn aber nicht: An dem Schlauch ist dafür ein Werkzeug befestigt, „das ist im Prinzip wie eine Maurerkelle mit 1,20 Meter Durchmesser“, erklärt er.