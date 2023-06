Abtauchen in Schwalmtal Im Solarbad wird Kunst versenkt

In einem wasserlosen Schwimmbecken in einer anderen Stadt hat der Kölner Künstler Michael Baerens schon mal eine Kunstinstallation mit Skulpturen, Tüchern und Leinwänden realisiert. Aber in einem bis zum Rand mit Chlorwasser gefüllten? Das ist für ihn neu. Im September soll es so weit sein, dann können Besucher der 15. „Tage der Kunst“ in Schwalmtal im Solarbad abtauchen und unter anderem seine Werke in bis zu 3,70 Meter Tiefe betrachten. „Das ist spannend für mich“, sagt Baerens, während er für einen ersten Testlauf im Solarbad in Waldniel am Beckenrand steht. Doch nicht nur das Bad wird im September zum Ausstellungsort: Insgesamt 32 regionale, nationale und internationale Künstler beteiligen sich an den Tagen der Kunst. Zu sehen sind ihre Arbeiten an 15 verschiedenen Schauplätzen in der Gemeinde. Jetzt sei das Programm fertig geplant, berichtet Alexandra Vahlhaus von der Kulturabteilung der Gemeindeverwaltung. Und: Interessierte können sich für die Tauchgänge im Solarbad anmelden.