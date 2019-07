Musik in Schwalmtal : Abschlusskonzert des Meisterkurses mit großen Leistungen

Schwalmtal Neun junge Sänger nahmen am 16. Meisterkurs von Prof. Thomas Heyer teil. Beim Abschlusskonzert bewiesen sie nun ihr gesangliches Talent auf der Bühne.

Schon zum 16. Mal fand in Waldniel der Meisterkursus von Thomas Heyer statt, und damit auch zum 16. Mal ein Abschlusskonzert. Mit beachtlich guten Gesangsleistungen begeisterten neun junge Sängerinnen und Sänger ihr Publikum im voll besetzten Großen Bürgersaal des Rathauses. Klar, natürlich hatten die jungen Nachwuchssänger nicht ihr ganzes Können in diesem einen Kursus erworben. Es ist aber beachtenswert, dass sie, die zum Teil schon an Theatern fest angestellt sind, ihre Sommerferien für ihre Fortbildung verwenden. Und dass sie nach Schwalmtal kommen, um noch weiter am letzten Schliff zu arbeiten.

So ist die Mezzosopranistin Juliane Bookhagen, die den Abend mitreißend mit der Habanera aus Bizets Carmen beginnt, am Theater Gera engagiert. Großartig gelingt ihr auch die Partie aus Offenbachs „Hoffmanns Erzählungen“. Und auf diesem hohen Niveau präsentieren sich auch alle anderen Sänger, von denen einige sich schon auf mehrere Rollenfächer verstehen. So hinterlässt Florian Conze sowohl mit Puccini als auch mit dem kabarettistischen „Black Max“ einen tadellosen Eindruck. Einige Lehrgangsteilnehmer kommen schon seit mehreren Jahren, weil sie bei Heyer immer noch etwas dazulernen können. Aber auch die Neuen begeistern, so Lukas Schmidt, der mit Puccini und Lehár („Dein ist mein ganzes Herz“) einen imponierenden Einstand gibt. Mit Lehár zeichnen sich auch Sarah Behrendt und Christian Oldenburg aus. Ihr Duett „Lippen schweigen“ aus der Lustigen Witwe hält am Schluss des Programms die Zuhörer nicht mehr auf ihren Sitzen. Mit Verdis „Don Carlo“ macht Oldenburg auch deutlich, dass er die passende Stimme für die Fieslinge und Schurken auf der Bühne hat.