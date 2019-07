Vereinsleben in Viersen : Der letzte Besuch aus Bitterfeld

Vereinsleben in Viersen

Zum letzten Austausch-Abschlussabend in der Geschichte des Vereins kamen unter anderem dessen Gründer Adi Thelen (r.) und Bundestagsabgeordneter Uwe Schummer (CDU, l.). Foto: Paul Offermanns

Süchteln Nach mehr als 25 Jahren löst sich der Verein Jugendbegegnung Süchteln-Bitterfeld auf. Einmal noch verbrachten Bitterfelder Kinder eine Ferienwoche am Niederrhein, zum Abschlussabend kamen Weggefährten.

Seit 1993 hat der Verein Jugendbegegnung Süchteln-Bitterfeld regelmäßig einen Ferienaustausch organisiert, jetzt ist damit Schluss. Zum letzten Mal verbrachten Jungen und Mädchen aus der ostdeutschen Stadt nun eine Woche bei ihren Gastgebern am Niederrhein. Für den letzten Abschlussabend hatten sich die Organisatoren eine Überraschung überlegt und dazu viele Weggefährten eingeladen. „Als 1993 der Verein Jugendbegegnung Süchteln-Bitterfeld gegründet wurde, hatte wohl niemand damit gerechnet, dass so eine lange und erfolgreiche Partnerschaft daraus entstehen würde“, sagte der stellvertretende Bürgermeister Hans-Willy Bouren (CDU).

Bei einer Mitgliederversammlung im Februar hatte der Verein seine Auflösung vorangetrieben. Gegründet worden war er vor mehr als 25 Jahren, um Bitterfelder Kindern nach der Wende Ferien in Süchteln und Umgebung mit umfangreichem Programm zu ermöglichen. Im Wechsel verbrachten auch Süchtelner Kinder einen Teil ihrer Ferien in Bitterfeld. Es gab einen jährlichen Austausch – weil Geld fehlte, musste dieser aber 2018 ausfallen. Der Gründungsvorsitzende Adi Thelen erläuterte im Februar: „Das Interesse am Verein ließ stark nach. Die Mitgliederzahl ist gesunken, nennenswerte zusätzliche Spenden – bis auf die Sparkasse – kamen auch nicht mehr an.“ Darüber hinaus sei es immer schwieriger geworden, „vor allem von unserer Seite hier aus Süchteln, Kinder zu finden, die nach Bitterfeld fahren wollten“, sagte der 80-Jährige.