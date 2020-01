Schwalmtal : Abschied von Wilhelm Kursawa im Schwalmtaldom

Schwalmtal Bei der Auferstehungsfeier fehlte Platz in St. Michael. Der beliebte Priester hat die letzte Ruhe am Amerner Friedhof gefunden.

Thorsten Aymanns hob in seiner Predigt einen Leitsatz Kursawas hervor: „,Die Freude an Gott, ist unsere Kraft.’ Dieser Satz aus dem Alten Testament (Buch Nehemia), der stehe über seinem Leben, so sagte Wilhelm in einem Interview zu seinem 70. Geburtstag 2014 in der Rheinischen Post. Und ich glaube, wir können alle zustimmen, dass wir ihn so kennen dürfen, den Menschen Wilhelm Kursawa, kraftvoll aus und in der Freude an Gott und seiner Botschaft des Lebens für ihn selber und für alle, die ihm begegnen durften.“ Daraus habe er gelebt als Priester, als Lehrer, Wissenschaftler in Chemie und Biologie, in Theologie, im Recht und in der Geschichte, als Irland- und Schottland-Freund, als Familienmensch und als Freund so vieler. Kursawas Schwägerin Gabriela Kursawa beschrieb ihn anhand seiner Liebe zum Duo Simon und Garfunkel („Like a Bridge over troubled water“): „Wie eine Brücke über wildem Wasser wollte er sein, wollte beruhigen, trösten, helfen, immer, sein ganzes Leben lang.“ Große Sorge hätte er um seine Lieben gehabt, viel mehr als um sich selber. Aymanns schilderte zudem Wilhelm Kursawas Glauben an die Ökumene: „Da war er aus menschlicher Überzeugung und theologischer Einsicht nicht bereit, Grenzen zu akzeptieren. Ökumene war für ihn keine Frage des ob, sondern des praktischen Wie und er packte es an.“