Casinogarten in Viersen : Abschied von einem mehr als 100 Jahre alten Naturdenkmal

Casinogarten in Viersen

Die Fällarbeiten begannen am Mittwochmorgen. Von einem Hubsteiger aus entfernten Waldarbeiter einzelne Äste der Blutbuche im Casinogarten. Foto: Markus Rick (rick)

Viersen Vor mehr als 100 Jahre wurde im Casinogarten in Viersen eine Blutbuche gepflanzt. Der Baum ist nicht mehr standsicher. Am Mittwoch starteten die mehrtägigen Fällarbeiten.

Im Casinogarten in der Viersener Innenstadt haben am Mittwochmorgen die Fällarbeiten an einem Naturdenkmal begonnen: Mit einem Hubsteiger entfernte ein Bauunternehmen die ersten Äste einer mehr als 100 Jahre alten Blutbuche.