DÜLKEN : Abiturienten feiern ihren letzten Schultag

DÜLKEN Am AMG versperrten die Schüler die Eingänge und forderten die Lehrer in diversen Wettbewerben heraus.

Für alle Schüler war der gestrige Freitag der letzte Schultag vor den Osterferien. Für die Abiturienten an den Gymnasien in Viersen und Dülken aber war dieser Freitag der letzte reguläre Schultag überhaupt. Sie bekamen ihre Abitur-Zulassungen überreicht.

Während am Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium und am Clara-Schumann-Gymnasium erst nach den Abi-Prüfungen im Juli ausgiebig gefeiert wird, spielten die Abiturienten des Albertus-Magnus-Gymnasiums schon am Freitag ihre Abi-Streiche. Vor Schulbeginn versperrten die Schüler den Weg zu den Klassenräumen, indem sie Tische und Stühle davor stapelten. Und pünktlich um 11.15 Uhr begann ein Bühnenprogramm, bei dem die Abiturienten ihre Lehrer testeten.