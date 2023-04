Abi-Panne im Kreis Viersen Abi-Panne – „Ich war echt sauer“

Nach der technischen Panne beim Download der Abiturprüfungen für Mittwoch kritisieren Schulleiter und Schüler aus dem Kreis Viersen das NRW-Schulministerium. „Nach den massiven Problemen hätte man bereits am Dienstagnachmittag die Reißleine ziehen müssen“, sagt Thomas Martens, Leiter des St.-Wolfhelm- Gymnasiums in Schwalmtal-Waldniel. Er habe die rund 30 betroffenen Schüler erst am Abend informieren können. Er könne sich nicht erinnern, dass es schon einmal eine derartige Panne gab.