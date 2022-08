Freizeit in Schwalmtal : Abheben im Waldnieler Kaiserpark

Schwalmtal Das neue Sportgerät im Waldnieler Kaiserpark ist etwas Besonderes, nicht nur für die Gemeinde, sondern für die Region: Es bietet Möglichkeiten für Parkour und Free running. „Toll, dass es nun so etwas in Schwalmtal gibt“, sagt die beiden Sportler Marco (20) und Samuel (19).

Das Sportgerät im Waldnieler Kaiserpark steht. Seit wenigen Tagen ist das lang erwartete Füllmaterial in ausreichender Menge vorhanden. Das große Gerät mit grünen Metallstangen besteht aus Querstangen, Ringen und Betonelementen in unterschiedlicher Höhe, die Parkour und Free running ermöglichen. Daran können unterschiedliche Figuren geturnt werden, wie Marco (20) und Samuel (19) zeigen. Beide sind seit Jahren Parkoursportler und bisher oft in andere Städte ausgewichen, um ihren Sport betreiben zu können. Das müssen sie nun nicht mehr. „Toll, dass es diese Möglichkeit nun auch in Schwalmtal gibt“, sagen beide. Das Besondere an dem Gerät: Es gibt keinen festgelegten Ablauf, sondern es ermuntert zur kreativen Nutzung.