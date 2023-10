Abfallentsorgung ab 2025 Kreis Viersen kümmert sich um Müll in Niederkrüchten und Schwalmtal

Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat mit deutlicher Mehrheit die Übertragung der Abfallentsorgung an den Abfallbetrieb Kreis Viersen beschlossen. Ab dem 1. Januar 2025 sollen in interkommunaler Zusammenarbeit mit der Gemeinde Schwalmtal die Entsorgungsdienstleistungen gemeinsam ausgeschrieben werden. Auch der Rat der Gemeinde Schwalmtal hat sich in seiner jüngsten Sitzung für diesen Weg ausgesprochen. Dort fiel die Entscheidung einstimmig und ohne Diskussion.