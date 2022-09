Benefiz im Kulturforum Schloss Dilborn : Abend mit Comedy, Kunst und Menü für die Jugendhilfe

Brüggen Genießen mit vielen Sinnen und etwas Gutes tun: Das ist möglich bei einem italienischen Abend mit Programm, den der Verein Freundeskreis Jugendhilfe Schloss Dilborn plant für Samstag, 17. September, ab 18 Uhr.

Info Der Eintritt kostet 75 Euro pro Person; enthalten sind ein italienisches Vier-Gang-Menü und das Programm. Karten gibt es in der Tourist-Info in Burg Brüggen, Burgwall 4, und in der Buchhandlung Matussek, Marktstraße 13 in Nettetal-Lobberich. Bestellungen per E-Mail an: info@freundeskreis-jugendhilfe.de.