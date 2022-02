Kreis Viersen : Ab Sonntag Impfungen mit Novavax

2600 Impfdosen von Novavax stehen zur Verfügung. Foto: Nadine Fischer

Kreis Viersen Von diesem Sonntag an können sich Einwohner des Kreises Viersen im Impfzentrum an der Heesstraße in Viersen-Dülken mit dem Impfstoff von Novavax impfen lassen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In einer ersten Lieferung erhält der Kreis Viersen vom Land NRW an diesem Samstag insgesamt 2600 Impfdosen des neuen Impfstoffs. „Aufgrund der aktuellen Nachfrage steht der Impfstoff derzeit allen Personen ab 18 Jahren zur Verfügung“, erklärte ein Kreissprecher. Eigentlich hatte das Land NRW Sonderkontingente für Beschäftigte im medzinischen Bereich reservieren wollen, für die ab Mitte März eine Impfpflicht gilt. Nicht mit Novavax geimpft werden dürfen Schwangere und Stillende. Für sie hat Novavax derzeit keine Empfehlung der Ständigen Impfkommission.

Eine Terminbuchung vorab ist in jedem Fall erforderlich. Die Zweitimpfung findet im Abstand von drei Wochen termingenau und zur gleichen Uhrzeit im Impfzentrum statt. Termine können hier gebucht werden.

An folgenden Tagen stehen Termine für die Impfung mit Novavax zur Verfügung:

Sonntag, 27. Februar, von 15 Uhr bis 17 Uhr

Dienstag, 1. März, von 17 Uhr bis 19 Uhr

Donnerstag, 3. März, von 17 Uhr bis 19 Uhr

Samstag, 5. März von 13 Uhr bis 15 Uhr

Mitzubringen sind Personalausweis oder Reisepass, Impfausweis, Einwilligungserklärung (in zweifacher Ausführung), Anamnese- und Einwilligungsbogen (in zweifacher Ausführung), Aufklärungsmerkblatt (in zweifacher Ausführung). Um Wartezeiten zu verringern, bittet der Kreis Viersen alle Interessierten, die benötigten Unterlagen möglichst vorab ausgefüllt mitzubringen. Sie lassen sich auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts herunterladen.

Die Unterlagen sind bei den Terminen auch vor Ort verfügbar.

(mrö)