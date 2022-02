Corona im Kreis Viersen : Ab sofort Zweit-Booster im Impfzentrum

Im Impfzentrum an der Heesstraße in Viersen-Dülken werden ab sofort auch die zweiten Auffrischungsimpfungen gegeben. Sie werden insbesondere Über-70-Jährigen empfohlen. Foto: Nadine Fischer

Kreis Viersen Ab sofort werden im Impfzentrum des Kreises Viersen, Heesstraße in Viersen-Dülken, sowie bei den mobilen Impfaktionen auch Zweit-Booster angeboten.

Ebenfalls ein viertes Mal geimpft werden können Tätige in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen, insbesondere solche mit direktem Kontakt zur Bewohnerschaft und Patienten. Bei dieser Personengruppe soll die Impfung in der Regel frühestens nach sechs Monaten erfolgen. In begründeten Ausnahmefällen ist eine Impfung dieser Gruppen bereits nach mindestens drei Monaten möglich.