Freizeit in Brüggen : Diese neuen Regeln gelten ab sofort am Dahmensee

Auch am Dahmensee gab es Probleme mit Besuchern. Foto: Birgit Sroka

Brüggen Ähnlich wie am Venekotensee in Niederkrüchten gelten auch am benachbarten Dahmensee in Brüggen ab sofort strengere Regeln. Was bleibt erlaubt, was ist verboten? Eine Übersicht.

Am Venekotensee gelten seit Anfang Juni strengere Regeln, dazu hat die Gemeindeverwaltung Niederkrüchten eine Allgemeinverfügung erlassen. Jetzt hat die Verwaltung in Brüggen für den Dahmensee, der nahe des Venekotensees auf Brüggener Gebiet liegt, wie angekündigt nachgezogen.

Seit wann gelten die neuen, strengeren Regeln für den Dahmensee?

Die Gemeindeverwaltung hat die Allgemeinverfügung auf den Zeitraum vom 11. Juni bis 30. September 2021 begrenzt; sie wurde im Amtsblatt des Kreises am Donnerstag, 17. Juni. veröffentlicht und ist einen Tag nach der Bekanntgabe gültig.

Was gilt jetzt am Dahmensee?

Dort sind das Mitführen und der Konsum von Alkohol und alkoholischen Mischgetränken verboten. Ebenso verboten sind Baden, Tauchen, Stand-Up-Paddling sowie die Nutzung von Booten und Luftmatratzen. Besucher dürfen nicht rauchen, nicht grillen, kein Lagerfeuer anzünden oder nicht mit glühenden Kohlen, wie sie für Wasserpfeifen gebraucht werden, hantieren. Hunde müssen angeleint werden. Angeln ist weiterhin erlaubt.

Warum wurden die neuen Regeln erlassen?

Laut Gemeindeverwaltung hat es in den beiden vergangenen Jahren mmer wieder Probleme am Dahmensee gegeben. Zum einen, weil eine „Party-Szene“, bestehend aus meist jüngeren Leuten, im Uferbereich zu erheblichen Beschwerden geführt hat. Es sei bis in den Morgen gefeiert, Alkohol und Drogen seien konsumiert, Müll hinterlassen worden; auch Passanten seien beleidigt worden. Der Uferbereich besteht überwiegend aus Wald; Rauch- und Feuerverbote regelt das Landesforstgesetz; auch die übrige Vegegation sei stark brandgefährdet; die Gemeinde geht von einer rasanten Brandentwicklung aus.

Wer kontrolliert, ob die Regeln eingehalten werden?

„Das Ordnungsamt und ein Sicherheitsdienst“, erklärt Bürgermeister Frank Gellen (CDU). In Brüggen sei, anders als in Niederkrüchten, mehr zu kontrollieren. Es gebe mehr als einen See, aber auch Vandalismus-Fälle.

(busch-)