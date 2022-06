Mobilität im Kreis Viersen : Ab sofort Carsharing mit E-Autos möglich

Kreis Viersen Ab sofort können Privatleute im Kreis Viersen Elektroautos im Carsharing leihen. Die Fahrzeuge stehen in Viersen und Niederkrüchten. Allerdings gibt es eine zeitliche Einschränkung.

Ab sofort können private Nutzer im Kreis Viersen abends und an Wochenenden Elektro-Carsharing-Fahrzeuge leihen. Die E-Autos der „Share-Euregio Unplug & Go“ sind an Stationen über die Euregio Rhein-Maas-Nord verteilt, im Kreis Viersen befinden sich die Autos in Viersen, auch in Mönchengladbach können die Fahrzeuge ausgeliehen werden.

Im Zuge des Pilotprojektes Share-Euregio hat sich die Euregio Rhein-Maas-Nord mit den Städten Venlo, Roermond, Mönchengladbach, dem Kreis Viersen sowie weiteren Partnern, darunter die NEW, zusammengetan, um in einem kooperativen Modellprojekt ein nachhaltiges, grenzüberschreitendes E-Sharing-System zu entwickeln. Die Flotte setzt sich aus dem Fuhrpark der von den teilnehmenden Kommunen genutzten Share-Euregio-Fahrzeugen sowie einem Teil des E-Fahrzeug-Fuhrparks der NEW zusammen. Tagsüber werden die Autos ausschließlich für Dienstfahrten der Kommunen sowie der NEW genutzt. Ab dem Nachmittag sowie an allen Wochenenden stehen die Fahrzeuge an den Carsharing-Stationen jetzt für die private Nutzung zur Verfügung.