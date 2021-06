Corona im Kreis Viersen : Ab Freitag kein Test in Innengastronomie mehr nötig

Kreis Viersen Von Freitag an entfällt im Kreis Viersen die Pflicht, in den Innenräumen von Gaststätten, Cafés und Restaurants einen negativen Corona-Test vorzuweisen. Der Inzidenz-Wert ist weiter gesunken.

Von Freitag an entfällt im Kreis Viersen die Pflicht, in den Innenräumen von Gaststätten, Cafés und Restaurants einen negativen Corona-Test vorzuweisen. Hintergrund: Die Testpflicht galt nur, solange die Inzidenz in NRW nicht beständig unter 35 lag. Wie das NRW-Gesundheitsministerium am Mittwoch bestätigte, gilt diese Vorgabe von Freitag an als erfüllt – dann können im Kreis Viersen alle Lockerungen in Kraft treten, die an eine Landes-Inzidenz von unter 35 geknüpft sind.