Kirche in Viersen : Aachener Friedenskreuz bald in Viersen

Das Aachener Friedenskreuz im Oktogon des Aachener Doms. Foto: Bistum Aachen/Andreas Steindl

VIERSEN Am Montag soll das Friedenskreuz durch die Viersener Fußgängerzone getragen werden. Passanten haben die Möglichkeit, Gedanken zum Frieden aufzuschreiben, Fürbitten zu formulieren und selber Friedenstexte vorzutragen.

Es wiegt 150 Kilogramm und benötigt acht Menschen, um mit Hilfe eines Gestells getragen zu werden: das Aachener Friedenskreuz. In seiner Schlichtheit ist es überzeugend: Nur ein Gesicht ist im Zentrum der beiden Holzbalken eingeschnitzt, das Gesicht des leidenden Christus. Brigitte Müller, Gemeindehelferin der Gemeinde St. Remigius in Viersen, und Beatrix Freudenmann, Gemeindereferentin, hoffen darauf, dass sich am Montag, 25. April, starke Träger finden. Dann nämlich wird das Friedenskreuz, um 13 Uhr, von der Remigiuskirche durch die Fußgängerzone bis hin zur Rathausgasse getragen werden. Sicher ein beeindruckendes Bild.

Bis 17 Uhr werden sich die Mitarbeiterinnen mit weiteren Gemeindemitgliedern in der Fußgängerzone mit dem Kreuz aufhalten. Hier werden sie den Passanten die Möglichkeit geben, Gedanken zum Frieden aufzuschreiben, Fürbitten zu formulieren und selber Friedenstexte vortragen.

Das Friedenskreuz hat eine lange und starke Tradition. 75 Jahre alt, begann seine Geschichte zwei Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Krefelder Kriegsheimkehrer beschlossen, ein Zeichen der Buße und des Versöhnungswillens zu setzen. Der Künstler Anton Wendling baute das Kreuz, das von da an zum Botschafter des Friedens im In- und Ausland wurde. In den 1980er Jahren nutzte die christliche Friedensbewegung Pax Christi das Kreuz als Zeichen nicht nur für den Aufruf zum Frieden, sondern auch für Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. 2022 hat das Friedenskreuz eine überraschende Aktualität bekommen: Der Krieg in der Ukraine hat die Gefahren des Krieges nahe an die Menschen auch in Viersen gebracht.