Mobilität in Viersen : A61: Straßen.NRW sperrt zwei Autobahnauffahrten

Am Wochenende werden die Autobahnauffahrten Viersen und Mackenstein zur A61 gesperrt. Das teilte der Landesbetrieb Straßen mit. Hintergrund: Zwischen der Anschlussstelle Viersen und dem Autobahnkreuz Mönchengladbach erneuern die Straßenbauer auf rund fünf Kilometern Länge die Fahrbahnen in beiden Fahrtrichtungen.

Am Freitag, 22. Mai, wird ab 19 Uhr die Baustelle zwischen der Anschlussstelle Viersen und dem Autobahnkreuz Mönchengladbach in Richtung Koblenz eingerichtet. Über einen Fahrstreifen auf dem Seitenstreifen kann der Autofahrer die Baustelle passieren. Gleichzeitig sind in den Anschlussstellen Viersen und Mackenstein die Auffahrten in Richtung Koblenz gesperrt. Umleitungen über die A61 Anschlussstelle Süchteln und die A52 Anschlussstelle Mönchengladbach-Hardt werden ausgewiesen. Ab Montag, 25. Mai, 5 Uhr, werden die Autobahnauffahrten wieder für den Verkehr freigegeben. Nach diesem ersten Bauabschnitt folgen weitere drei Bauabschnitte, die ebenfalls an Wochenenden durchgeführt werden. Da die Arbeiten von trockenem Wetter abhängig sind können sich Verschiebungen ergeben. Für die insgesamt rund 83.000 Quadratmeter Fahrbahn-Sanierung investiert Straßen.NRW aus Bundesmittel rund 2,3 Millionen Euro.