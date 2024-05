Anschlussstelle Viersen A61: Bauarbeiten werden verschoben

Viersen · Die Autobahn-Gesellschaft des Bundes hat die geplanten Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahndecke an der Anschlussstelle in Viersen zur A61 in Fahrtrichtung Koblenz abgesagt.

23.05.2024 , 11:29 Uhr

Der Fahrbahnbelag in der Anschlussstelle Viersen der A61 wird nun voraussichtlich erst Ende August erneuert. Foto: dpa/Jan Woitas

Ursprünglich war die Maßnahme für dieses Wochenende angekündigt. Die Arbeiten sind jetzt von Freitag, 30. August, 20 Uhr, bis Montag, 2. September, 5 Uhr geplant. Dann ist die Anschlussstelle in der betroffenen Richtung komplett gesperrt. Sowohl auf der Autobahn selbst als auch auf der Dülkener Straße gibt es Einschränkungen für den Durchgangsverkehr.

(mrö)