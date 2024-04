Frau in Viersen verletzt Auto überschlägt sich auf A61

Viersen · Auf der Autobahn 61 in Viersen hat sich am Freitag in der Nähe der Ausfahrt Mackenstein ein Auto überschlagen. Die Fahrerin – eine Frau aus Viersen – wurde so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

19.04.2024 , 15:26 Uhr

Bei dem Unfall wurde eine Autofahrerin aus Viersen verletzt. Foto: dpa/Carsten Rehder

Nach Angaben der Autobahnpolizei ereignete sich der Unfall gegen 11.30 Uhr auf der Fahrspur in Richtung Niederlande. Es handele sich um einen Alleinunfall, die genaue Unfallursache stehe noch nicht fest, erklärte ein Sprecher. Zum Zeitpunkt des Unfalls regnete es stark.

(mrö)