Mobilität im Kreis Viersen : A61-Ausfahrt Kaldenkirchen-Süd voll gesperrt

Die Ausfahrt Kaldenkirchen-Süd wird an diesem Freitagabend voll gesperrt. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Nettetal Wegen Mängeln an einer Bahnbrücke an der B221 in Nettetal wird am späten Freitagabend, 19. November, die Anschlussstelle Kaldenkirchen-Süd der A61 gegen 22 Uhr kurzfristig voll gesperrt. „Im Rahmen der bereits laufenden Sanierung der Brücke wurden Mängel am Fundament des Bauwerks festgestellt“, erklärte eine Sprecherin des Landesbetriebs Straßen NRW.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gegen 6 Uhr am Samstagmorgen soll die Sperrung wieder aufgehoben werden.

(mrö)