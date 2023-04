A52 bei Niederkrüchten Unfall in Rettungsgasse nach Karambolage

Die Autobahn 52 in Fahrtrichtung Niederlande ist am Donnerstagmorgen nach einem Verkehrsunfall vorübergehend voll gesperrt worden. Es gab einen Schwer- und einen Leichtverletzten. Beim Rettungseinsatz durch den Löschzug Oberkrüchten der Freiwilligen Feuerwehr kam es in der Rettungsgasse zu einem weiteren Unfall. Verletzt wurde dabei niemand.