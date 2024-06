97-Jähriger stirbt in Viersen-Dülken Polizei ermittelt nach Bungalow-Brand

Die Flammen schlugen meterhoch aus den Fenstern, der Bungalow an der Friedhofsallee in Viersen-Dülken brannte komplett: Dieses Bild bot sich der Feuerwehr Viersen, als sie am Freitag um 14.39 Uhr zu einem Feuer gerufen wurden, sechs Minuten waren die ersten der rund 75 Einsatzkräfte vor Ort. „Gemeldet waren dort zwei Personen“, erklärt Feuerwehr-Chef Frank Kersbaum am Sonntag. Diese seien zunächst vermisst worden.