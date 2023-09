Berufswahl im Kreis Viersen Tiktok-Star werden - oder doch etwas anderes

Kommunikativ sein, etwas mit Menschen machen – darin sieht Pia (15) ihre Stärken. Diese will die Gesamtschülerin aus Nettetal als Erzieherin einsetzen. „Ich mache unheimlich gern etwas mit Kindern“, erzählt sie in der Viersener Festhalle von ihrem Berufswunsch. Dort gehört sie mit rund 70 Achtklässlern aus Nettetal am Mittwoch zu den Jugendlichen, die bei dem Projekt „Komm auf Tour“ dem Traumjob etwas näherkommen wollen. Und vielleicht erfährt Pia an den vier Stationen noch etwas über sich, was ihr bisher noch gar nicht so klar war.