90 Jahre und mehr: Heinz Kostrzewa aus Niederkrüchten-Elmpt hat sein Leben in Bildern festgehalten

Niederkrüchten : Ein ganzes Leben im Film festgehalten

Foto: Bauch, Jana (jaba)

Niederkrüchten Heinz Kostrzewa aus Elmpt filmt und fotografiert auf Reisen leidenschaftlich gern — auch noch mit 92 Jahren

Seine Freizeit verbringt Heinz Kostrzewa am liebsten mit dem Fotografieren und Schneiden von Filmen. In seiner Wohnung stehen Schränke voller Videokassetten, DVDs, Fotoalben. Auch mit 92 ist der Elmpter noch fit am Laptop: „Vor einigen Jahren habe ich die ganzen Videos digitalisiert und auf CDs und Festplatten umgeschrieben“, erzählt er. Kürzlich sei eine der Festplatten kaputtgegangen, „die kann jetzt hoffentlich noch gerettet werden“. Aus dem Film- und Fotomaterial, das er auf jeder Reise sammelt, erstellt er eine Dia-Show mit Text und Musik, „damit meine Nachkommen eine Erinnerung an mich haben, kompakt zusammengefasst auf einer CD.“

Geboren wird Heinz Kostrzewa am 20. März 1926 in Gütersloh. Nach der Volksschule beginnt er die kaufmännische Ausbildung in einer Seidenweberei. Die Arbeit gefällt ihm, Kostrzewa will Karriere machen. Doch der Krieg durchkreuzt seine Pläne: Kostrzewa wird von der Hitlerjugend dienstverpflichtet. Als Lagermannschaftsführer muss er sich um die Kinderlandverschickung kümmern: 220 Jungen aus dem Sauerland werden im ungarischen Batschka untergebracht. Anschließend wird Kostrzewa auf ein Weingut geschickt, wo er jüngere Kinder unterrichtet. Von Versorgungsengpässen in den Kriegsgebieten bekommt der junge Mann nichts mit: Das große Weingut bietet ein Leben im Überfluss. Dort gibt es Weinproben statt Hungersnot.

Im Mai 1944 wird der 18-Jährige zur Wehrmacht eingezogen. Neben der militärischen Ausbildung absolviert er eine Funker-Schulung. Kostrzewa wird bei den Nebelwerfern eingesetzt. Im niedersächsischen Kirchlinteln an der Aller gerät er an die Front. Die Niederlage ist absehbar. Um einer Gefangenschaft zu entgehen, versucht er gemeinsam mit einigen Kameraden zu fliehen. Sie verstecken sich in leerstehenden Häusern, mitten im Teufelsmoor, werden entdeckt. Schüsse fallen, dann werfen sie ihre entladenen Waffen nieder, ergeben sich. Sie werden nach Belgien gebracht. Kostrzewa ist einer von 30.000 gefangenen Soldaten, die auf mehrere Lager verteilt werden. 2000 Mann pro Lager, zwölf Soldaten pro Zelt. „Ich muss sagen, dass die Engländer uns sehr korrekt behandelt haben“, sagt er rückblickend. Im September wird er aus der Gefangenschaft entlassen.

Der junge Mann kehrt in die Heimat zurück, auch Bruder und Vater kehren unversehrt heim. Eine Zeit des Mangels bricht an. „Kohlsuppe“, sagt Kostrzewa, „tagein, tagaus. Jeder begann zu hamstern.“ Einmal wird er erwischt, als er Gemüse von einem Feld stiehlt. Kurzzeitig muss er ins Untersuchungsgefängnis.

Er kann wieder in der Firma arbeiten, in der er die Lehre begann. Doch er will Textilingenieur werden. Zum Studium zieht er nach Krefeld. Im Koffer nimmt er Holz zum Heizen mit, doch das wird ihm im Zug gestohlen. An den ersten Winter in der Wohngemeinschaft erinnert er sich noch genau: „Der Winter war eiskalt. Unser Zimmer hatte keine Scheiben. Meine Mutter hat mir Kleidung aus meinem alten Militärmantel genäht. An den Füßen warme Hauspantoffeln, dicke Unterwäsche, Hose, Pullover, darüber eine Lederjacke, an der linken Hand einen Handschuh, auf dem Kopf einen Hut – so hab’ ich in der Schule gesessen.“

Nach dem Studium kehrt er zurück nach Gütersloh und bekommt eine Anstellung als Betriebsleiter. In verschiedenen Betrieben kann er Karriere machen. Dann lernt er seine künftige Frau kennen: Auf der Hochzeit einer Kusine wird Kostrzewa zum Brautführer einer jungen Frau ernannt: Gerti. Ein Fotograf lichtet die Hochzeitsgesellschaft ab, meint, Gerti und Heinz seien ein schönes Paar. Fortan lernen sich die beiden besser kennen. Sie mieten ein Motorrad, fahren Gertis Familie besuchen. „Es war üblich, mit jedem Familienmitglied Bruderschaft zu trinken“, sagt Kostrzewa und lacht: „Das war was!“



Die Motorradtour führt die beiden in den Schwarzwald und zum Titisee. „Die Landschaft hat uns so gut gefallen, dass wir uns für einige Jahre dort niederlassen wollten“, erinnert sich Kostrzewa. In Bernkastel an der Mosel verlobt sich das Paar, zwei Jahre später heiraten Gerti und Heinz. Vom technischen Fortschritt der 1950er-Jahre ist Kostrzewa begeistert: „Unser Hochzeitsgeschenk war ein Kühlschrank, das war etwas ganz Neues für uns.“ Auch die Fußball-Weltmeisterschaft 1954 ist ihm in Erinnerung geblieben: „Das Fußballspiel im Fernsehen verfolgen zu können, war unglaublich.“

Im folgenden Jahr bekommt das Paar einen Sohn, Dietmar. 1964 wird der zweite Sohn, Gert, geboren. Einige Male wechselt Kostrzewa die Arbeitsstelle, die Familie muss oft umziehen. Schließlich baut die Familie ein Haus in Elmpt. Geschäftsreisen führen Kostrzewa häufig ins Ausland, nach Bulgarien, England, Jugoslawien, Portugal, in die Türkei. In den 1960er-Jahren nutzt der Textilingenieur seine Erfahrung, um mit einem Freund eine eigene Firma zu gründen.

In den folgenden Jahren bricht eine schwierige Zeit für die deutsche Textilindustrie an. 1993 geht Kostrzewa in Rente. Gemeinsam mit seiner Gerti erlebt er eine schöne Zeit und holt manches nach: So bereisen die beiden die Städte, die er auf Geschäftsreisen besuchte. „Auf den Geschäftsreisen habe ich nicht viel vom Land gesehen“, sagt er. „Das wollte ich nachholen.“

Als Heinz Kostrzewa eine Annonce zum Neubau der Wohnanlage St. Laurentius Elmpt in der Zeitung sieht, bewirbt sich das Paar sofort. 2011 können die beiden einziehen. 2013 stirbt Gerti. Seither lebt Kostrzewa allein in der Wohnung. „Größtenteils mache ich alles selbstständig hier“, sagt der 92-Jährige. „Ich wasche und koche: Eintopf, Auflauf, Kartoffeln mit Bratwurst. Bei Reparaturarbeiten bekomme ich die nötige Hilfe. Das ist Wohnen mit Service“, sagt er.