9. Juni 2024 Europawahl: So funktioniert die Briefwahl in Viersen

Drei Wahllokale sind seit der vergangenen Wahl umgezogen. Die Wahllokale 802.2 und 803.2 waren vormals im Pfarrheim „Herz-Jesu“ an der Kreyenbergstraße 2 in Dülken und sind jetzt in die Kita Kinderreich an der Lindenallee 21 umgezogen. Außerdem ist das Wahllokal 813.1, wdas zuletzt im Katharina-von-Bora-Haus am Westring 23 in Süchteln verortet war, jetzt im Theodor-Graver-Haus (Treffpunkt „Miteinander füreinander“) an der Hindenburgstraße 7 in Süchteln zu finden.