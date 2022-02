Pandemie im Kreis Viersen : 894 Corona-Neuinfektionen seit dem Wochenende

Kreis Viersen Dem Kreis Viersen wurden seit Samstag 894 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner sinkt laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 1026,0 auf 940,6.

Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes Nordrhein-Westfalen liegt nach Angaben des RKI aktuell bei 1076,5. Wegen Corona werden in den sechs Krankenhäusern im Kreis Viersen 22 Menschen stationär behandelt, zwei befinden sich auf der Intensivstation, einer davon wird beatmet. Bei den neuen Corona-Fällen in den Pflegeeinrichtungen sind 13 allein im Altenheim St. Michael in Schwalmtal zu finden.