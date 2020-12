Kostenpflichtiger Inhalt: Corona im Kreis Viersen : 84 Prozent der Intensivbetten sind belegt

Im März hatte das Allgemeine Krankenhaus (AKH) Viersen zusätzliche Kapazitäten von Intensivbetten und Beatmungsgeräten (auf dem Foto in grün) geschaffen. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Kreis Viersen Die Zahl der Covid-19-Patienten, die in Krankenhäusern behandelt werden muss, ist so hoch wie nie. Der Anteil an den Intensiv-Patienten liegt im Kreis Viersen mittlerweile bei 29 Prozent. „Die Lage ist ernst“, sagt der Klinikchef des AKH Viersen.