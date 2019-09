Zusammenstoß in Schwalmtal-Amern : 82-Jährige nach Unfall im Krankenhaus

Schwalmtal Ein Krankenwagen brachte die Frau in ein Hospital in Mönchengladbach.

Eine Pedelecfahrerin (82) aus Schwalmtal-Waldniel ist am Sonntag um 15.45 Uhr bei einem Unfall verletzt worden. Laut Polizei war sie am Radweg, der parallel zur Eickener Straße verläuft, in Richtung Waldniel unterwegs. Ein Motorradfahrer (56) aus Mönchengladbach fuhr auf der Waldnieler Straße (L475) in Richtung Dülken. An der Kreuzung Eickener Straße/Waldnieler Straße stießen beide zusammen. Ein Krankenwagen brachte die Frau in ein Hospital in Mönchengladbach.