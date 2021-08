Vorfall in Niederkrüchten : 82-Jährige Frau stürzt mit Pedelec

Niederkrüchten Bei einem Alleinunfall am Samstag mittag in Niederkrüchten hat sich eine Seniorin leicht verletzt. Laut Polizei stürzte sie mit ihrem Pedelec

Eine 82-jährige Pedelec-Fahrerin aus Niederkrüchten hat sich bei einem Unfall leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau am Samstag gegen 11.54 Uhr auf der Gartenstraße in in Richtung Rathausstraße unterwegs. Vermutlich aus Unachtsamkeit kam sie im Kreuzungsbereich Gartenstraße/Oberkrüchtener Weg an den Bremsschwellen zu Fall, die sich dort auf der Fahrbahn befinden. Sie verletzte sich bei dem Sturz leicht.