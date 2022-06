An der L372 in Schwalmtal : 81-Jähriger muss nach Unfall per Hubschrauber ins Krankenhaus

Der schwer verletzte 81-jährige Schwalmtaler wurde mit dem Rettungshubschrauber zum Krankenhaus geflogen. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Schwalmtal Bei einem Verkehrsunfall auf der L372 in Schwalmtal-Amern ist am Mittwoch ein 81-jähriger Autofahrer aus Schwalmtal so schwer verletzt worden, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.