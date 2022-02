Unfall in Viersen : 81-jähriger Radler schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Donnerstag. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Viersen Ein 81 Jahre alter Viersener ist bei dem Versuch, einem Auto auszuweichen, mit seinem Rad gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei war der Mann am Donnerstag gegen 10.15 Uhr auf der Anne-Frank-Straße in Viersen-Süchteln in Richtung Ostring unterwegs.

Wie die Polizei weiter berichtete, wollte er in der engen Straße einem entgegenkommenden Auto Platz machen und scherte in eine Parklücke aus, um dort auf den Bürgersteig zu fahren. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte.

(naf)