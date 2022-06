LVR-Klinik Viersen : 80.000 Euro für moderne OP-Technik

Viersen-Süchteln Rund 80.000 Euro – diese hohe Summe hat der Förderverein der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen für den OP-Roboter „Mako“ aufgebracht.

Diese OP-Technik setzt auf eine robotische Unterstützung und wird erst in rund 20 orthopädischen Zentren bundesweit eingesetzt, so auch in Süchteln. Chefarzt Jochen Neßler erklärt: „Für robotische Unterstützung haben wir uns entschieden, weil die nötigen Sägeschnitte für die Knieprothese noch genauer und noch perfekter gelingen, als wir das jetzt schon mit der Computernavigation schaffen. Von konventioneller Operationstechnik, die mit Ausrichtestangen und optischer Schätzung auskommen muss, haben wir uns schon lange verabschiedet.“ Der Roboter halte die Säge genau in der Position, in der sie sein muss. „Ich säge immer noch selber, kann aber keine Fehler mehr machen. So wird das Ergebnis immer perfekt.“