Vorfall in Brüggen-Bracht : 80-Jährige um Geld betrogen: Polizei sucht Zeugen

Brüggen (busch-) Mit einer Kombination aus Enkeltrick und einem vorgetäuschten Anruf der Polizei haben Unbekannte eine 80-jährige Brachterin um mehrere tausend Euro betrogen. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte die Frau erst nach dem Besuch ihres Enkels, dass sie betrogen worden war.

Am Montag riefen angebliche Rechtsanwälte und Polizisten die Seniorin an und erklärten ihr, dass ihr Enkel einen Verkehrsunfall verschuldet habe, bei dem ein Mädchen schwer verletzt worden sei. Um eine Haft zu verhindern, müsse sie mehrere zehntausend Euro Kaution stellen. Sie bot den Anrufern mehrere tausend Euro und verabredete sich mit ihnen für Montag gegen 18.30 Uhr am Kreisverkehr Breyeller Straße/Kahrstraße. Dort übergab sie einen Umschlag mit dem Geld. Der Empfänger wird beschrieben als 40 bis 45 Jahre alt, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, untersetzt und füllig. Er trug dunkle Kleidung, wirkte ungepflegt. Die Kripo ermittelt. Sie sucht Zeugen, die die Geldübergabe gesehen haben. Hinweise an Ruf 02162 3770.