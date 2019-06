Brauchtum in Viersen : 79-Jähriger wird Karnevalsprinz in Süchteln

79-Jähriger wird Karnevalsprinz in Süchteln

Brauchtum in Viersen

Inge (80) und Josef (79) Kamps werden in der neuen Karnevalssession Inge I. und Josef I. Foto: Paul Offermanns

Süchteln „Wir wollen in der Session vorleben, dass verschiedene Altersgenerationen sich gegenseitig unterstützen und zusammen feiern können, sagt Josef I.

„Wir wollen in der Session vorleben, dass verschiedene Altersgenerationen sich gegenseitig unterstützen und zusammen feiern können“, meinen die Eheleute. „Alt wird man nicht mit den Jahren, alt wird man auch nicht mit grauen Haaren, alt wird man, wenn man den Mut verliert und wenn einen nichts mehr interessiert.“ Da sind sich beide einig: „Deshalb sind wir jung geblieben und freuen uns, als Süchtelner Prinzenpaar der Session 2019/2020 gemeinsam mit ihrer Begleitung und allen Narren zusammen Karneval zu feiern.“

Der ehemalige Meister lebt über 35 Jahre mit seiner Frau Inge (drei Kinder und drei Enkel) in Süchteln. Fußball prägte sein bisheriges Leben als aktiver und Ehrenamtler in der Jugend und bei den Senioren. 25 Jahre gehörte er dem ASV-Vorstand an. Sein Hobby ist seit zehn Jahren das Züchten von Diskusfischen. Und er ist ein großer Fan der Westernserie Bonanza.