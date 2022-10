Bemerkenswerte Ausdauer : 79-jähriger Brachter will sein 61. Sportabzeichen schaffen

Klaus-Dieter Albrecht trainiert mit dem Schleuderball. Foto: R. Albrecht

Brüggen Klaus-Dieter Albrecht aus Brüggen-Bracht kennt den Weg zum Sportabzeichen: Er hat es bereits 60 Mal gemacht. Wie er das schafft, erzählt er.

Von Paul Offermanns

So fit wie Klaus-Dieter Albrecht aus Brüggen-Bracht wären wohl viele gern: Der 79-Jährige absolvierte in dieser Saison zum 60. Mal die Prüfung zum Sportabzeichen. Jetzt freue er sich auf die Einladung des Landessportbundes: „Bisher war die Ehrungsveranstaltung immer im GOP in Essen“, sagt der Ingenieur um Ruhestand.

Die Anforderungen an Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination habe er während eines Aufenthalts in Meckenheim bei meiner Tochter und Enkelkindern innerhalb von drei Tagen erfüllt, so der frühere Vorsitzender des VdK-Sozial-Verbandes Brüggen-Bracht-Born. Er fuhr 20 Kilometer mit dem Rad in 54:05 Minuten, stieß die Vier-Kilogramm-Kugel 7,56 Meter weit, fuhr 200 Meter mit dem Rad bei fliegendem Start in 18,9 Sekunden und schleuderte den Ein-Kilo-Ball 26,95 Meter weit.

Das gelinge nur mit regelmäßigem Training. „Einmal die Woche trainiere ich im Lobbericher Stadion in der Jedermanngruppe, die seit 50 Jahren besteht“, sagt der ehemalige Karatekämpfer (2. Dan). „Ich mache immer schon Sport, mein ganzes Leben lang: Turnen, Leichtathletik, Handball, Bogen schießen und Segeln gehören ebenso dazu wie Kyudo, das japanische Spannen des Bogens in Waldniel“, so der Brachter.

Auch wenn das Sportabzeichen so aufgebaut sei, dass es dem Alter entsprechend einfacher wird: „Ich muss mehr tun, als vor zehn Jahren, um die Leistungen zu erbringen.“ Seine sportlich leistungsstärkste Zeit habe er in der Bundeswehr-Sportfördergruppe in Sonthofen erlebt, zwei Jahre war er dort stationiert. Dort legte er zum ersten Mal das bayerische Sport-Leistungs-Abzeichen ab. Besonders gefördert wurde Albrecht in Handball und Leichtathletik. Mit 50 Jahren schaffte er die silberne Sportkrone, mit 60 die goldene und mit 65 die goldene Krone mit Brillanten.

Sein Tipp für alle, die das Sportabzeichen ablegen wollen: „Kontinuierlich trainieren. Und nicht mit überzogenem Ehrgeiz herangehen.“ Er selbst legte das Abzeichen beim TV Lobberich ab, später in der selbstständigen Jedermanngruppe.