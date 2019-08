Suche in Viersen : Polizei sucht nach vermisster Seniorin

Suche in Viersen

Viersen Die 79-Jährige kehrte am Donnerstagmorgen nach einem Spaziergang nicht nach Hause zurück. Bei der Suche setzt die Polizei auch einen Hubschrauber ein.

Seit Donnerstag, 29. August, 7 Uhr, wird die 79-jährige Marlies Hedwig W. aus Viersen-Süchteln vermisst. Wie die Polizei berichtet, kehrte sie nach einem Spaziergang nicht mehr nach Hause zurück. Bei der Suche setzt die Polizei auch einen Hubschrauber ein. Es sei nicht ausgeschlossen, dass sich die 79-Jährige in hilfloser Lage befindet, informiert die Polizei. Die leicht demenzkranke Frau benötige einen Rollator, mit dem sie bisher auch täglich in Süchteln unterwegs war, insbesondere im Bereich zwischen der Hochstraße und dem Heidweg. Auch beim Spaziergang am Donnerstagmorgen hatte sie den Rollator dabei. Sie hat nach Polizeiangaben auffallende hellgraue, nach hinten zu einem kurzen Zopf gebundene Haare. Bekleidet ist sie mit einer grünen Weste, einer grünkarierten Bluse und einer grün-/blaukarierten Hose. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 02162 3770.