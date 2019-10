Unfall in Viersen

Viersen Der Fußgänger blieb unverletzt.

Ein 76-jähriger Viersener hat am Donnerstagnachmittag mit seinem E-Bike in Viersen am Busbahnhof einen Fußgänger angefahren. Laut Polizei übersah er den 33-Jährigen vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit. Der Radfahrer stürzte bei dem Zusammenstoß und verletzte sich leicht, der Fußgänger blieb unverletzt.