Vorfall in Schwalmtal-Waldniel 76-jährige Radlerin bei Unfall in Schwalmtal verletzt

Eine 76-jährige Radlerin aus Schwalmtal ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der Bahnhofsstraße in Schwalmtal-Waldniel leicht verletzt worden; dies meldete die Polizei am Dienstag. Die Schwalmtalerin war gegen 10.30 Uhr mit ihrem Rad auf der Bahnhofstraße in Richtung Dülken unterwegs. Als sie von der linken auf die rechte Fahrbahnseite wechseln wollte, schaute sie laut Polizei nicht ordnungsgemäß auf den laufenden Verkehr und kollidierte mit dem Wagen einer 60-Jährigen Pkw-Fahrerin, die ebenfalls auf der Bahnhofstraße in Richtung Dülken unterwegs war.