Aktion im Schwalmtal Pyramidenbau zu Ehren des Grundgesetzes

(hh) Die Pyramiden der alten Ägypter gehören zu den ältesten Monumentalbauten der Welt. Im Vergleich dazu ist das Grundgesetz der Bundesrepublik mit seinen 75 Jahren ein Jungspund. Dennoch ist es seit Gründung der Bundesrepublik die tragfähige Grundlage des Zusammenlebens – und deren Geburtstag wurde jetzt auch in Schwalmtal mit einer Aktion gewürdigt: Die Gemeinde hatte Vereine, Initiativen, Schulklassen und sonstige Gruppen aufgerufen, einen Quader aus Acryl passend zum Grundgesetz zu gestalten, um daraus eine Pyramide zu bauen. Die Baumeister haben sich nun mit Bürgermeister Andreas Gisbertz auf dem Markt in Waldniel getroffen und das Werk aufgebaut. So lange, wie die Pyramiden von Gizeh wird das Acryl-Gebäude wohl nicht halten. Aber es soll auch nicht gleich wieder verschwinden. Die Pyramide wird noch an verschiedenen Orten präsentiert. Foto: B. Sroka