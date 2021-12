An der Freiheitsstraße in Viersen : Räuber bedroht 75-Jährigen mit einem Messer

Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Großer Schreck für einen 75-Jährigen Viersener am Mittwochmittag. Er wurde in seinem Haus an der Freiheitsstraße von einem Mann mit einem Messer bedroht. Der Mann forderte Geld von ihm. Da die Garage offen war, hatte sich der Räuber über den Wintergarten Zugang zum Haus verschafft.

Ein Räuber hat am Mittwoch gegen 12.15 Uhr in einem Haus im Bereich Freiheitsstraße einen 75-jährigen Viersener mit einem Messer bedroht und von ihm Geld gefordert. Nach Polizeiangaben hatte der 75-Jährige zu dieser Zeit das Garagentor geöffnet, da im angrenzenden Garten Arbeiten ausgeführt worden seien. Er selbst habe sich im Haus befunden, als er plötzlich von dem Unbekannten angesprochen worden sei. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann sich über den Wintergarten Zutritt zum Haus verschafft hatte. Unter einem Vorwand sei man zusammen in Richtung Garage gegangen. Der 75-Jährige sei anschließend ins Haus geflüchtet und habe die Türen geschlossen. Der Täter sei in unbekannte Richtung geflüchtet. Er wird beschrieben als etwa 40 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß, mit sportlicher Statur und mittellangen schwarzen Haaren. Bekleidet war er laut Polizei mit einer braunen Lederjacke und einer blauen Hose. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 02162 3770.

(naf)