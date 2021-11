Corona-Pandemie : 75-jähriger Covid-19-Patient im Kreis Viersen gestorben

Die Zahl der Corona-Toten im Kreis Viersen stieg auf 315. Foto: dpa/Fabian Strauch

Kreis Viersen Ein 75-jähriger Mann aus Nettetal ist an den Folgen seiner Covid-19-Erkrankung gestorben. Das teilte der Kreis Viersen am Freitag mit. Damit steigt die Zahl der Corona-Toten im Kreis Viersen auf 315. Das Gesundheitsamt registrierte am Freitag 94 Neuinfektionen, darunter acht an Schulen und eine in einem Pflegeheim.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Aktuell gelten 842 Personen als infiziert, der Inzidenz-Wert stieg von 176 auf 186 (NRW: 157). Zwölf Infizierte werden in den Krankenhäusern im Kreis stationär behandelt, davon drei auf Intensivstationen.