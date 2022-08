Vorfall in Brüggen : 73-Jährige Niederländerin stürzt vom Pedelec

Brüggen Mit ihrem Pedelec ist am Sonntag gegen 12.50 Uhr eine Seniorin auf dem Waldweg Kamerickshof in Brüggen verunglückt.

Mit ihrem Pedelec ist am Sonntag gegen 12.50 Uhr eine Seniorin auf dem Waldweg Kamerickshof in Brüggen verunglückt. Dies teilte die Polizei am Montag mit. Die 73-jährige Niederländerin war mit ihrem E-Bike auf dem Radweg in Richtung Brüggen unetrwegs und wollte in den Waldweg Kamerickshof abbiegen. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Rad, stürzte in der Kurve und verletzte sich dabei leicht. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in ein niederländisches Krankenhaus.