72 Stunden Aktion : Jugendschützen machen Brüggen ein Stück besser

Königin Jacqueline Resing (rechts) mit ihrer Ministerin Sabrina Meuser nach dem Vogelschuss in Brüggen Oebel 2018. Foto: Knappe, Jörg (jkn)

Brüggen Die St.-Petri-Schützen aus Oebel-Gelagweg bauen Paletten-Sitzgruppen und ein Insektenhotel. Am 26. Mai wird gegrillt.

Die 72-Stunden-Aktion, eine Sozialaktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) und seiner Kinder- und Jugendverbände, findet in Brüggen an der Borner Straße am Wochenende vom 24. bis 26. Mai im Haus Mesterom, dem neuen Vereinsheim der St.-Petri-Bruderschaft Oebel-Gelagweg statt. Das steht als „Haus der Vereine“ auch anderen Gruppierungen in Brüggen zur Verfügung.

Die Jungschützengruppe der Petri-Bruderschaft Oebel-Gelagweg, zu der auch der Mädchenzug und die Jungschützen gehören, nimmt an der Aktion teil. Freitag, Samstag und Sonntagmorgen bauen sie eine Sitzgruppe aus Paletten sowie ein Insektenhotel. Am Sonntag, 26. Mai, ab 14 Uhr wirft die Jugend mit Jungschützenmeisterin Jacqueline Resing, die zugleich Schützenkönigin von Oebel-Gelagweg ist, den Grill an. Bei dieser Gelegenheit stellen sie allen Interessierten ihre Werke zur Schau.