72-Stunden-Aktion : Miete einen Messdiener

Niederkrüchten Die St.-Laurentius-Messdiener halfen im Elmpter Altenheim aus. Es war Teil der 72-Stunden-Aktion des Bistums Aachen.

Vom Altenheim aus schoben die Elmpter Messdiener ihre Damen bis zum Friedhof. Der wunderschöne Park bot sich für den Ausflug an, und so verbrachten die Seniorinnen abwechslungsreiche Momente in der Natur. „Ich finde das sehr gut, dass so viel für uns getan wird“, sagte Hilde Stang, die schon im achten Jahr im Elmpter Altenheim lebt. „Dass die Messdiener sich zur Verfügung gestellt haben, finde ich super. Das gibt es nicht alle Tage“, lobte Edeltraut Lamertz. Die Betreuungskraft Christiane Windhausen begleitete die fünf Messdiener, die hier aktiv wurden.