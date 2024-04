Jugendliche engagieren sich Alte Tribüne am Rahser Fußballplatz wieder hergerichtet

Lea Rodenburg und Bastian Reiners arbeiten als Bildungsreferenten beim Bistum Aachen. Am Samstag gehörten sie zu dem Dutzend Helferinnen und Helfern, die sich auf der Sportanlage nützlich machten. Wie es zu dem Kontakt gekommen war, erzählte Jan Hoffhaus, der zweite Vorsitzende des SC Viersen-Rahser 1954: „Im vergangenen Jahr wollten die jungen Leute vom Bund der Katholischen Jugend eigentlich in Dülken ihr Sommerfest feiern. Dieser Termin wurde kurzfristig abgesagt. Und dann haben wir ihnen angeboten, unsere Räumlichkeiten zu nutzen.“ Jetzt war also die Zeit gekommen, etwas zurückzugeben. Beate Hoffhaus sprach das Zauberwort aus: Im Amtsdeutsch ist von einer „Stehstufenanlage“ die Rede. „Die Stadt konnte diese Anlage nicht mehr pflegen und schüttete sie vor Jahrzehnten zu“, erklärte der zweite Vorsitzende. Die jungen Leute müssen sich am Samstag wie Archäologen gefühlt haben. Der Sportverein hatte Kontakt mit dem Heimatverein aufgenommen, um an alte Fotos zu gelangen. Die Stadt musste informiert werden, es wurden Zeichnungen eingereicht. Die Stufen sollen nicht in voller Länge freigelegt werden, stattdessen wird noch eine Stehtribüne eingerichtet, auf der sich unter anderem Auswechselspieler aufhalten können.