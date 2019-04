Viersen : Mit zwei Promille hinterm Steuer

Die Einsatzkräfte trafen den 66-jährigen zu Hause an. (Symbolfoto). Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Die Polizei hat am Sonntag den Führerschein eines 66-jährigen Mannes aus Viersen sichergestellt, der laut Alkoholvortest mit zwei Promille Auto gefahren war. Einer Autofahrerin war der betrunkene Mann aufgefallen, als er an einer Tankstelle an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße zu seinem Auto torkelte.

