Corona-Pandemie : 640 neue Infektionen und ein weiterer Todesfall im Kreis Viersen

Ein Abstrich für einen Corona-Test. Foto: dpa/Tom Weller

Kreis Viersen Eine 83-jährige Viersenerin ist an den Folgen ihrer Corona-Infektion verstorben. Das teilte der Kreis am Donnerstag mit. Das Kreisgesundheitsamt registrierte 640 Neuinfektionen — das sind 51 Neuinfektionen mehr als am Mittwoch.

Die Gesamtzahl der infektiösen Einwohner nennt der Kreis nicht mehr; die Daten seien mit einer zu großen Unsicherheit behaftet.

Der Inzidenz-Wert sinkt von 1810,8 auf 1656,1. Aktuell werden 26 (-5) Covid-19-Patienten stationär in Krankenhäusern im Kreis Viersen behandelt. Drei (-2) liegen auf der Intensivstation, einer (-1) wird beatmet.

So verteilen sich die Neuinfektionen auf die Städte und Gemeinden (in Klammern die Veränderung gegenüber dem Vortag): Viersen: 160 (-1), Nettetal: 108 (+22), Brüggen: 48 (+7), Niederkrüchten: 27 (+12), Schwalmtal: 50 (+20), Kempen: 54 (+12), Willich: 116 (+15), Grefrath: 28 (+2), Tönisvorst: 49 (+3).

(naf)