6000 Klima-Aktivisten kommen : „Ende Gelände“ soll in Viersen campen

Die Stadt rüstet sich für ein Großereignis im Ortsteil Mackenstein. Rund 6000 Klima-Aktivisten werden in der kommenden Woche erwartet. Ursprünglich wollte „Ende Gelände“ nach Bedburg, das wurde von der Polizei Aachen untersagt.

Ursprünglich hatte die Bewegung das Protestcamp in Bedburg angemeldet – rund sieben Kilometer vom Tagebau entfernt. Dort aber untersagte das Polizeipräsidium Aachen die Versammlung, wies den Kohle-Gegnern stattdessen am Freitagmittag das Peschfeld im Industriegebiet Mackenstein in Viersen als Veranstaltungsort zu. Das Gelände gehört der Grundstücks-Marketing-Gesellschaft, einer Tochter der Stadt Viersen. Die Stadt informierte die Anwohner am Freitagabend.

Vielleicht kommt aber auch alles ganz anders. Nach dem Verbot des Camps in Bedburg wollten die Kohle-Gegner ursprünglich aufs Festivalgelände von „Eier mit Speck“ auf den Süchtelner Höhen. Doch auch diesen Versammlungsort untersagte das Polizeipräsidium Aachen. Gut möglich, dass „Ende Gelände“ gerichtlich gegen die Entscheidung des Polizeipräsidiums vorgeht. „Die Camp-Situation ist zurzeit noch nicht geklärt“, sagte Sprecherin Sina Reisch am Freitagabend auf Anfrage. „Wir hoffen, dass wir am Samstag Klarheit haben.“

Die geplanten Klimaschutz-Proteste am Fronleichnamswochenende stellen die Polizei Aachen vor eine besondere Herausforderung. Das Aktionsbündnis „Ende Gelände“ hat für Samstag, 22. Juni, zu einer Massenblockade im Braunkohletagebau Garzweiler mit vielen Tausend Teilnehmern aufgerufen. Einen Tag vorher findet zudem in Aachen der zentrale Streiktag der Jugendbewegung „Fridays for Future“ statt. Mehr als 10.000 Teilnehmer werden erwartet. Am Samstag darauf wollen die jungen Menschen mit einer Demo im rheinischen Braunkohlerevier zum vom Tagebau bedrohten Dorf Keyenberg ziehen. Zusätzlich sind sieben Mahnwachen sowie eine Fahrraddemo angemeldet. Insgesamt stellt sich die Polizei mit Beginn des Protestcamps von „Ende Gelände“ in Viersen auf einen Einsatzzeitraum von mindestens fünf Tagen ein, wie Einsatzleiter Thomas Dammers bei einer Pressekonferenz in Aachen mitteilte. Im Visier der Klimaaktivisten sind drei Tagebaubetriebe, zusammen bildeten sie etwa 90 Kilometer Abbruchkante. Die Polizei werde mit einem Großaufgebot vor Ort sein. Kräfte aus ganz NRW und der Bundespolizei seien an den Tagen im Einsatz. „Wir werden alles tun, um das Eindringen in den Tagebau zu verhindern, aber das wird uns möglicherweise nicht an allen Punkten gelingen“, sagte Aachens Polizeipräsident Weinspach.