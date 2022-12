Unfall in Schwalmtal Auto schleudert gegen Baum: Mann schwer verletzt

Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Unfall um kurz nach 17.30 Uhr auf der L371, in der Nähe der Autobahn-Auffahrt Schwalmtal. Ein 59-jähriger Schwalmtaler war den Angaben zufolge mit seinem Wagen von der Nordtangente aus in Richtung Lüttelforst unterwegs. Er war kurz unaufmerksam und geriet so auf die Gegenspur. Dort fuhr der 58-jähriger Wegberger, der den Zusammenstoß trotz sofortiger Reaktion nicht verhindern konnte. Durch den Aufprall wurde das Auto des Wegbergers gegen einen Baum geschleudert. Der 60-jährige Niederkrüchtener wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrer wurden, wie die Polizeisprecherin weiterhin informierte, jeweils leicht verletzt.